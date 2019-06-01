EVİN MUTFAĞINA GİREN DEV TİMSAH KABUS DOLU SAATLER YAŞATTI
ABD'de bir timsah, pencereden bir evin mutfağına girerek, ev sahibinin büyük panik yaşamasına neden oldu.
Olay, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan, Clearwater şehrinde meydana geldi. Bir timsah, alçakta yer alan pencereden bir evin mutfağına girdi. Mutfaklarında bir timsahla karşılaşan ev sahibi ise hemen panikle yatak odasına kaçtı....
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