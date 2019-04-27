Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde iki aile üyeleri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Polis, şüphelilerden birisini silahıyla birlikte yakalarken, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.