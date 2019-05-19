Antalya'da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de 3 yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği 'veresiye aşk defteri'ni toprağa gömdü. Özer, “Bu aşkta canım çok yandı....



































