Kocaeli'nde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde eşya çalan çetenin üyelerinden biri lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde otomobil, ziynet eşyası ve para çalan çetenin üyelerinden biri İstanbul'da bulunan lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.

Kaynak: haberinburada. ....