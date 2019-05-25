FALEZLERE ÇIKAN LİSE ÖĞRENCİSİ, POLİS EKİPLERİNİN ÇABASIYLA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ
Antalya'da, intihar etmek için falezlere çıkan 17 yaşındaki lise öğrencisi, polis ekiplerinin çabasıyla eyleminden vazgeçti. Bir süre gözyaşı döken genç kız, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.
Antalya'da intihar etmek için falezlere çıkan lise öğrencisi H. C. , polis ekiplerinin çabasıyla eyleminden vazgeçti....
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