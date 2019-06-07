FARK ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ! İŞTE TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI KESKİN NİŞANCILAR
Karadeniz'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, 'alarm' durumuna geçti.
Kaynak: haberinburada....
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