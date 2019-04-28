FATİH ALTAYLI’DAN BUKET AYDIN’A OLAY YORUM: UMARIM SESİ GÜZELDİR!
Kemal Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla gündem olan Buket Aydın'ın Kanal D'deki işine son verilme iddiasına köşe yazarı Fatih Altaylı'dan olay yorum geldi. Altaylı Aydın için “Umarım sesi güzeldir“ yorumunu yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Buket Aydın, Kanal D'deki işine son verildiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından, “İzne ayrıldım“ açıklamasını yapan Buket Aydın'a Fatih Altaylı'dan da yorum geldi.
“BU BİLE ÇOK ÇİRKİN BİR DURUM“
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiasında yer alan ayrıntılarla ilgili olarak “Bu bile çok çirkin çok tatsız bir durum. Daha önce böyle bir şey yaşandığını hiç hatırlamıyorum“ diye yazdı....
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