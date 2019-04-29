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FATİH ERBAKAN, ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLA TEMEL KARAMOLLAOĞLU’NA NİSPET YAPTI


Fatih Erbakan, Çektirdiği Fotoğrafla Temel Karamollaoğlu’na Nispet Yaptı
Tarih : 29 Nisan 2019, 16:40
Puan Ver : Fatih Erbakan, Çektirdiği Fotoğrafla Temel Karamollaoğlu’Na Nispet Yaptı(5/10)1

Milli Görüş'ün temsilcisi Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezini açtı. Erbakan'ın şikayetiyle haciz gelen Saadet Partisi'nin eski binasını genel merkez olarak tercih edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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