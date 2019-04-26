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Fatih Terim, Malatyaspor Maçında Oynamak İstemeyen Younes Belhanda’nın Biletini Kesti

FATİH TERİM, MALATYASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTEMEYEN YOUNES BELHANDA’NIN BİLETİNİ KESTİ

Fenerbahçe derbisinde “Kırmızı kart görebilirim“ diyerek oyundan çıkmak isteyen Belhanda, Yeni Malatyaspor maçında da oynamak istemedi. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'i bir kalemde silen Fatih Terim, şimdi de Belhanda'ya kapıyı gösterdi.

Tarih : 26 Nisan 2019, 17:40
Puan Ver : Fatih Terim, Malatyaspor Maçında Oynamak İstemeyen Younes Belhanda’Nın Biletini Kesti(8/10)4

Ocak ayında Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayıran Fatih Terim, her iki oyuncuyu kastederek 'Çalışma kültürlerimiz birbirimize uymuyor' açıklaması yapmış, tecrübeli hoca Galatasaray camiasına gereken mesajı yollamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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