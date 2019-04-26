Fenerbahçe derbisinde “Kırmızı kart görebilirim“ diyerek oyundan çıkmak isteyen Belhanda, Yeni Malatyaspor maçında da oynamak istemedi. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'i bir kalemde silen Fatih Terim, şimdi de Belhanda'ya kapıyı gösterdi.