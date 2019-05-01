Galatasaray'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalmış ve zirve yarışında yara almıştı. Maç sonu Fatih Terim soluğu Mete Kalkavan'ın yanında aldı. Terim'in, Mete Kalkavan'a “Diagne kesinlikle savunmanın gerisindeydi. TV'den izleyince görec

Galatasaray'ın hocası, hakeme “Diagne kesinlikle savunmanın gerisindeydi. TV'den izleyince göreceksin, ofsayt değildi“ dedi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler ise Kalkavan'ı VAR'a bakmadığı için eleştirirken, “Pozisyonu izlese doğruyu görürdü“ diye konuştu....



































