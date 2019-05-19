Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, yedek kulübesine gönderildi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım yedek kulübeleri arasında ortam kızıştı. Belhanda'nın Mahmut Tekdemir ile diyaloğu sonrasında yedek kulübeleri gerilirken, teknik direktör Fatih Terim, sahaya girdiği için yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi.

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