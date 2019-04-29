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Fatih Terim’den Hakem Mete Kalkavan’a Büyük Tepki!

FATİH TERİM’DEN HAKEM METE KALKAVAN’A BÜYÜK TEPKİ!

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakırken, Teknik Direktör Fatih Terim maç sonunda karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Tarih : 29 Nisan 2019, 23:20
Puan Ver : Fatih Terim’Den Hakem Mete Kalkavan’A Büyük Tepki!(8/10)4

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray, lider olma fırsatını tepti....

















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