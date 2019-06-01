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Fatih Terim’den yönetimi şaşırtan istek! Tam 6 transfer

FATİH TERİM’DEN YÖNETİMİ ŞAŞIRTAN İSTEK! TAM 6 TRANSFER

Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligine güçlü bir kadro ile gitmesini isteyen Fatih Terim, ilk olarak 8 numara, forvet, sağ bek transferlerinin yapılmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra rotasyon için yedek kaleci ve iki yedek stoper tal

Tarih : 01 Haziran 2019, 16:20
Puan Ver : Fatih Terim’Den Yönetimi Şaşırtan İstek! Tam 6 Transfer(5/10)1

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. . ....

















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