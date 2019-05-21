Sarı kırmızılı ekibin şampiyon olduğu Başakşehir mücadelesinde konuk ekip öne geçtikten sonra gerginlikler yaşandı. Bir pozisyon sonrasında Fatih Terim'in kendi yedek kulübesi önünden koşarak Başakşehir yedek kulübesinin oraya gelip dördüncü hakeme itiraz eden Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler sosyal medyayı salladı.

Kaynak: haberinburada....