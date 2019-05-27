Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, “Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim.“ diyerek kulüp televizyonuna tepki göstermişti. FB TV, Yıldırım'ın bu açıklamalarından sonra başkanın doğum gününü kutladı.