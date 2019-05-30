FED’İN FAİZ DÜŞÜRECEĞİ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ
Küresel piyasa şirketi CME Group, ABD hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankasının Aralık ayında faizleri düşüreceği beklentisinin yüzde 86 düzeyine yükseldiğini açıkladı.
CME Group'un federal fon hisseleri incelemesine göre, ABD'li yatıcımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği beklentileri, Salı gününe göre yüzde 7 artışla, yüzde 86 düzeyine yükseldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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