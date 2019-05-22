Fed'in 1 Mayıs'ta sona eren toplantısına dair tutanaklar açıklandı. Fed politika yapıcıları sabırlı yaklaşımın bir süre daha uygun olduğuna işaret etti.

Fed politika yapıcıları sabırlı yaklaşımın bir süre daha uygun olduğuna işaret ederken, çoğu Fed üyesine göre enflasyondaki düşüş muhtemelen geçici bir durum.

Kaynak: haberinburada. ....