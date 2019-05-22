FED’İN TOPLANTI TUTANAKLARI YAYIMLANDI
Fed'in 1 Mayıs'ta sona eren toplantısına dair tutanaklar açıklandı. Fed politika yapıcıları sabırlı yaklaşımın bir süre daha uygun olduğuna işaret etti.
Fed politika yapıcıları sabırlı yaklaşımın bir süre daha uygun olduğuna işaret ederken, çoğu Fed üyesine göre enflasyondaki düşüş muhtemelen geçici bir durum.
Kaynak: haberinburada. ....
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