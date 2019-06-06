FENER OL KAMPANYASINDAN ELDE EDİLEN GELİR 35 MİLYON EUROYA ULAŞTI
Fenerbahçe'nin kurtuluşu olarak görülen Fener Ol kampanyası tam gaz devam ediyor. 12-13 Haziran'da Star TV'de yapılacak olan programda gelirin 60 milyon bandına ulaşması hedefleniyor.
Fenerbahçe'nin kötü döneminde nefes aldıracak, geleceğe umutla bakmayı sağlayacak Fener Ol kampanyası, hedefine ulaşmaya çok yakın. 4 Nisan saat 19. 07'de Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol, 35 milyon euro seviyelerine geldi....
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