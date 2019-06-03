Gelecek sezon, bu sezon olduğu gibi gol yollarında sıkıntı çekmek istemeyen Fenerbahçe, Aston Villa formasıyla Championship'te 37 maçta 25 gol atan Tammy Abraham'ı yakın takibe aldı.

En az iki forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'dan cevap beklerken, diğer golcü için de araştırmalarına devam ediyor.

Kaynak: haberinburada. ....