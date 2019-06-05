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Fenerbahçe, 4 sene önce bedavaya gönderdiği Recep Niyaz’a kancayı taktı

FENERBAHÇE, 4 SENE ÖNCE BEDAVAYA GÖNDERDİĞİ RECEP NİYAZ’A KANCAYI TAKTI

2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Denizlispor'un yolunu tutan Recep Niyaz, gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi. 24 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir istiyor.

Tarih : 05 Haziran 2019, 18:10
Puan Ver : Fenerbahçe, 4 Sene Önce Bedavaya Gönderdiği Recep Niyaz’A Kancayı Taktı(5/10)1

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un elde ettiği şampiyonlukta en büyük pay sahibi olanların başında gelen orta saha Recep Niyaz tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altyapısından yetiştiği yeşil-siyahlılarda Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek ekiplerin gözdesi haline geldi. Recep Niyaz için eski kulübü Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in devrede olduğu belirtildi....

















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