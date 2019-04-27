Fenerbahçe'de kötü geçen sezonda son çare olarak göreve getirilen Ersun Yanal'ın performansı da sarı lacivertli ekibi memnun etmedi. Kulüp olası bir hoca değişikliği için ligin bitmesini ve kalan 5 haftayı bekleyecek. Olası bir hoca değişikliğinde ise ilk

Deneyimli hoca ile yola devam edileceği açıklansa da sonuçların bir türlü beklenildiği gibi gelmemesi, Başkan Ali Koç'u rahatsız etti. Başkan ve yönetim, Yanal ile ilgili kararını oynanacak son beş lig maçının ardından verecek. Bu maçların en önemlisi bugünkü Trabzonspor karşılaşması olacak....



































