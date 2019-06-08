FENERBAHÇE, ALTINORDU’DA FORMA GİYEN YUSUF ACER’İ RADARINA ALDI
Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, bu sene de Altınordu geleneğini sürdürecek. Sarı-lacivertli takım, Hasan Ali'nin boşluğun Yusuf Acer ile dolduracak.
İsmail Köybaşı ile vedalaşan, Hasan Ali Kaldırım'ın da takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sol bek için genç bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın, Altınordu'nun 22 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'i listesine dahil ettiği öne sürüldü. Yusuf'un transferi için Hasan'ın durumunun netleşmesinin beklendiği kaydedildi....
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