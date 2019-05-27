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FENERBAHÇE BAŞKAN VEKİLİ SEMİH ÖZSOY: ERSUN YANAL İLE DEVAM EDİYORUZ


Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz
Tarih : 27 Mayıs 2019, 01:00
Puan Ver : Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal İle Devam Ediyoruz(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sezonu galibiyetle kapatan sarı-lacivertli ekipte başkan vekili Semih Özsoy karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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