Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda Fair-Play'den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur.“ dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman'ın, “Ali Koç'un bana bir özür borcu var“ diyerek çağrı yapmasına tepki gösterdi. Koç, “Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, fair play bekleyecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur....



































