FENERBAHÇE BEKO’YU 101-93 MAĞLUP EDEN ANADOLU EFES SERİYİ EŞİTLEDİ
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 101-93 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi uzatmalarda 101-93 yendi. İlk maçta ev sahibi avantajını kaybeden Efes, bu sonuçla seriyi 1-1'e getirdi. 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seri artık Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak....
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