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Fenerbahçe, Benficalı Fejsa’nın transferini bitirdi

FENERBAHÇE, BENFİCALI FEJSA’NIN TRANSFERİNİ BİTİRDİ

Sırp basını gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Benficalı futbolcu Fejsa ile 3 yıllık bir anlaşma yaptığını belirtti.

Tarih : 01 Haziran 2019, 12:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Benficalı Fejsa’Nın Transferini Bitirdi(8/10)4

Sırp basını önümüzdeki hafta Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanacağını yazdı ve yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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