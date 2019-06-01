FENERBAHÇE, BENFİCALI FEJSA’NIN TRANSFERİNİ BİTİRDİ
Sırp basını gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Benficalı futbolcu Fejsa ile 3 yıllık bir anlaşma yaptığını belirtti.
Sırp basını önümüzdeki hafta Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanacağını yazdı ve yıldız futbolcunun Benfica'dan kesin olarak ayrılacağını duyurdu.
Kaynak: haberinburada. ....
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