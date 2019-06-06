Son Dakika! İstanbul Şile’De Çardak Çöktü! Vatandaşlar Göle Düştü
Abdullah Avcı, Leicester City’Den Fousseni Diabate’Yi İstiyor
Kadın Doktor Tecavüzden Saldırganının Dilini Kopararak Kurtuldu
Fenerbahçe, Ersun Yanal’In Raporu Sonrası Filipe Luis’İ Gündemine Aldı
Seri Katil Alman Hemşireye Ömür Boyu Hapis!
Leganes, Celil Yüksel’İ Kiralamak İstiyor
Genoa Ve Parma Miha Zajc’A Talip Oldu!
Avrupa’Nın Devleri Ozan Kabak İçin Sıraya Girdi!
Dünyaca Ünlü Plajda İzdiham Yaşandı, 3 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu
90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
Nilüfer Çiçeklerini Koparanlara 82 Bin Tl Ceza Verilecek
Kocaeli’De Fabrika Alevlere Teslim Oldu
Türk Hava Yolları’Ndan ’Kırmızı Halı’ Açıklaması: Haberler Açıkça Yalan
Chp İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Vıp Bölümüne Alınmadı: Vali Talimat Vermiş
Kanada: Müze Ziyaretçisi 40 Yıldır Açılamayan Kasanın Şifresini İlk Seferde Buldu
Galatasaray, Fulham’In Yıldızı Jean Michael Seri İçin Girişimlere Başladı
Devletten İhtiyaç Sahiplerine 16 Farklı Karşılıksız Ödeme!
Yaylaya Gelenler Bu Helvayı Mutlaka Satın Alıyor
Japon Çalışma Bakanı: Kadınlar İşe Topuklu Ayakkabıyla Gitmeli
Serbest Dalış Şampiyonu Derya Can’In Eşi 12 Saat Sonra Bulundu

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın raporu sonrası Filipe Luis’i gündemine aldı

FENERBAHÇE, ERSUN YANAL’IN RAPORU SONRASI FİLİPE LUİS’İ GÜNDEMİNE ALDI

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın “Filipe Luis tecrübesi ve kalitesi ile bize çok şey katar.“ sözleri sonrası başarılı oyuncuyu gündemine aldı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 13:30
Puan Ver : Fenerbahçe, Ersun Yanal’In Raporu Sonrası Filipe Luis’İ Gündemine Aldı(6/10)2

Kadroyu sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe, savunmanın soluna takviye yapmak için kolları sıvadı. İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini uzatmayan Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali'ye de West Ham'ın talip olmasının ardından sol bek arayışlarını sıklaştırdı. FFP nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere yönelmek zorunda kalan Fenerbahçe'nin bu bölge için ilk olarak gündemine Atletico Madrid'e veda eden Filipe Luis geldi....

















Etiketler: Fenerbahçe  Ersun  Yanal’In  Raporu  Sonrası  Filipe  Luis’İ  Gündemine  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER