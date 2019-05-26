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Fenerbahçe Evinde Antalyaspor’u 3-1 Yenerek Sezonu Galibiyetle Bitirdi

FENERBAHÇE EVİNDE ANTALYASPOR’U 3-1 YENEREK SEZONU GALİBİYETLE BİTİRDİ

Süper Ligde 34. hafta maçında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle nokta koydu.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 23:00
Puan Ver : Fenerbahçe Evinde Antalyaspor’U 3-1 Yenerek Sezonu Galibiyetle Bitirdi(9/10)5

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Antalyaspor'un golünü 33. dakikada Mevlüt Erdinç atarken, ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zajc, 69....

















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