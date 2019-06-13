FENERBAHÇE, FEJSA TRANSFERİNİ BİTİRDİ! İŞTE YILLIK ÜCRETİ
Fenerbahçe, Benfica'nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis bedeli ile 3 milyon euro olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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