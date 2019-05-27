Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Adriano ile ilgileniyor.

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Bu sezon Beşiktaş formasıylatoplam 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 2 asist yaptı.

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