FENERBAHÇE, KOLAROV’A 2,8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya'da 3,7 milyon euro kazanan Roma'nın yıldız ismi Kolarov'a 2,8 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti.
Fenerbahçe, İtalyan devi Roma'nın tecrübeli sol beki Aleksandar Kolarov'a imza attırmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli kulübün, Sırp oyuncu için yıllık önereceği rakam ortaya çıktı. Roma'dan yıllık net 3....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hong Kong’Ta Polis Göstericilere Plastik Mermiyle Müdahale Etti: En Az 22 Yaralı
- Müftü, Gözyaşları İçinde Kazada Ölen Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı
- Nihal Olçok’Tan ’Bizi 15 Temmuz’Da Suriyeliler Kurtardı’ Diyen Soylu’Ya Tepki
- Türk Ticaret Bankasının Satın Alma Süreci Askıya Alındı
- İçişleri Bakanı Soylu: Göçmen Konusu 6 Ay İçinde Çözülecek
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Almanya, Estonya’Yı 8-0 Mağlup Etti!
- Hdp Eski Milletvekili Hasip Kaplan’In, İzlanda Yenilgisi Sonrası Attığı Tweetler Olay Oldu
- İyi Partili Belediye Başkanı, Makam Araçlarını Toplu Taşıma Aracı Almak İçin Satışa Çıkardı
- Fenerbahçe’De Karar Verildi! 1 Yıllık İmza Atılıyor
- Şenol Güneş: Fransa’Yı Değil De İzlanda’Yı Yensek Daha İyi Olurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Kaçırılan Okul Servisindeki Kahraman Çocuklara İtalyan Vatandaşlığı Verildi
- Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler
- Hollanda Hükümetinin Yasaklamadığı ’Pedofil El Kitabı’ Mahkemelik Oldu
- Vicdansız Annenin Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atıp Kaderine Terk Ettiği Görüntüler Kamerada
- Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı’Dan Doğu Akdeniz Mesajı: Gerginlik Değil Barış İstiyoruz
Bu Haberle İlgili Yorumlar