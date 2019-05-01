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Fenerbahçe, Liverpool Forması Giyen Alberto Moreno’Yu Transfer Etmek İstiyor
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Fenerbahçe, Liverpool Forması Giyen Alberto Moreno’yu Transfer Etmek İstiyor

FENERBAHÇE, LİVERPOOL FORMASI GİYEN ALBERTO MORENO’YU TRANSFER ETMEK İSTİYOR

UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde olacak isimlere yönelen yönetim, Alberto Moreno'ya kanca attı. İspanyol yıldızı eski takımı Sevilla da istiyor.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 21:30
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Sil baştan bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de çok flaş isimler listede yer alıyor. UEFA kıskacı nedeniyle önceliği bonservisi olmayan yıldızlara veren Fenerbahçe, Liverpool formasını giyen Alberto Moreno için atağa kalktı. Comolli görüşmelere başladı....

















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