Sil baştan bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de çok flaş isimler listede yer alıyor. UEFA kıskacı nedeniyle önceliği bonservisi olmayan yıldızlara veren Fenerbahçe, Liverpool formasını giyen Alberto Moreno için atağa kalktı. Comolli görüşmelere başladı....



































