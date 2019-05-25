Fenerbahçe, Gent forması giyen Tunuslu stoper Dylann Bronn'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu: Dylan Bronn. Belçika'nın Gent takımında oynayan 1. 86'lık Tunuslu stoper ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor....



































