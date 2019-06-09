FENERBAHÇE, MİHA ZAJC İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe; Parma, Genoa, Lokomotiv Moskova ve Zenit'in transfer etmek istediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.
Sezonun devre arasında 4. 5 milyon euro, Salih Uçan'ın bonservisi ve bir sonraki satıştan pay verme hakkıyla Empoli'den Miha Zajc'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satabilir.
Kaynak: haberinburada....
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