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Fenerbahçe Müzesi’nden Kupa Çalmaya Çalışan Trabzonspor Taraftarını, Dev Maç Öncesi Bunu Yapınca Yakalandı

FENERBAHÇE MÜZESİ’NDEN KUPA ÇALMAYA ÇALIŞAN TRABZONSPOR TARAFTARINI, DEV MAÇ ÖNCESİ BUNU YAPINCA YAKALANDI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Ülker Stadı'na paramotorla havadan konfeti saçma hazırlığında olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin 2017 yılında Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalar

Tarih : 28 Nisan 2019, 14:20
Puan Ver : Fenerbahçe Müzesi’Nden Kupa Çalmaya Çalışan Trabzonspor Taraftarını, Dev Maç Öncesi Bunu Yapınca Yakalandı(8/10)4

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Halit Ş'nin kendi yaptığı paramotorla Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynandığı sırada Ülker Stadı'na havadan konfeti saçmayı planladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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