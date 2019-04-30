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Fenerbahçe, Norwich Forması Giyen Timm Klose’Yi Transfer Etmek İstiyor
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Fenerbahçe, Norwich Forması Giyen Timm Klose’yi Transfer Etmek İstiyor

FENERBAHÇE, NORWİCH FORMASI GİYEN TİMM KLOSE’Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Sezon sonunda Martin Skrtel ve Roman Neustadter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Norwich forması giyen Timm Klose'yi kadrosuna katmak istiyor. Klose'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Tarih : 30 Nisan 2019, 18:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Norwich Forması Giyen Timm Klose’Yi Transfer Etmek İstiyor(8/10)4

Fenerbahçe, yeni sezon için birden fazla mevkide oynayabilecek 'joker' özellikli isimleri takıma katmak istiyor. Adı öne çıkan oyunculardan birisinin Championship takımlarından Norwich'te forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Timm Klose olduğu iddia edildi. 1....

















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