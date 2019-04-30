Sezon sonunda Martin Skrtel ve Roman Neustadter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Norwich forması giyen Timm Klose'yi kadrosuna katmak istiyor. Klose'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Fenerbahçe, yeni sezon için birden fazla mevkide oynayabilecek 'joker' özellikli isimleri takıma katmak istiyor. Adı öne çıkan oyunculardan birisinin Championship takımlarından Norwich'te forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Timm Klose olduğu iddia edildi. 1....



































