UEFA tarafından “başa baş“ anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk edilen Fenerbahçe, bir yandan UEFA ile yapılacak müzakereler için hazırlıklarını yapmaya başlarken diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. Öncelikli olarak sözleşmesi devam eden futbolcular ile görüşmeler gerçekleştiren ve başta Şener Özbayraklı, Skrtel, Valbuena ve Soldado'yu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, transfer stratejisini hem gelecek vaad eden hem de takımı başarıya ulaştırabilecek oyuncular üzerine kurdu.

Kaynak: haberinburada....