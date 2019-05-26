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Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal’a Tepki

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN MEHMET TOPAL’A TEPKİ

Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğü sonrasında tribünlerden tecrübeli isme tepki geldi.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 22:40
Puan Ver : Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal’A Tepki(7/10)3

Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Antalyaspor maçı sonrasında gerginlik yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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