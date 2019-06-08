FENERBAHÇE, VEDAT MURİQİ İÇİN RİZESPOR’A 3,5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi için teklifini 3,5 milyon euroya çıkardı. Galatasaray ise 3 milyon euro teklif etmişti.
Süper Ligde Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriqi'in transferi için Fenerbahçe, Galatasaray ve Fransız temsilcisi Toulouse, tekliflerini verirken, Kosovalı oyuncunun fiyatı ile ilgili henüz anlaşma sağlanamadı. Galatasaray'ın da istediği Kosovalı golcü, transferi için öncelikle kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriqi, hangi takım olursa olsun Rizespor'un anlaşması durumunda kendisinin de karşı tarafa imza atacağını söyledi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 28’İnci Kattan Düşen Hukuk Öğrencisinin Ölümünde İntihar Şüphesi!
- Seyir Halindeyken Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
- Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Düğünde Halay Çekenlere Çarptı: 4 Yaralı
- Süleyman Soylu: Koç’Un Özel Uçağı İmamoğlu’Na Tahsis Edilmiş
- Derede Balık Avlarken Elektrik Akıma Kapılan Memur Feci Şekilde Can Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Julian Assange’In Cezaevinde Kaydedilmiş Görüntüleri Yayınlandı
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar