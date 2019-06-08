Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi için teklifini 3,5 milyon euroya çıkardı. Galatasaray ise 3 milyon euro teklif etmişti.

Süper Ligde Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriqi'in transferi için Fenerbahçe, Galatasaray ve Fransız temsilcisi Toulouse, tekliflerini verirken, Kosovalı oyuncunun fiyatı ile ilgili henüz anlaşma sağlanamadı. Galatasaray'ın da istediği Kosovalı golcü, transferi için öncelikle kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriqi, hangi takım olursa olsun Rizespor'un anlaşması durumunda kendisinin de karşı tarafa imza atacağını söyledi....



































