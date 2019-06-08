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Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Rizespor’a 3,5 milyon euro teklif etti

FENERBAHÇE, VEDAT MURİQİ İÇİN RİZESPOR’A 3,5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi için teklifini 3,5 milyon euroya çıkardı. Galatasaray ise 3 milyon euro teklif etmişti.

Tarih : 08 Haziran 2019, 15:50
Puan Ver : Fenerbahçe, Vedat Muriqi İçin Rizespor’A 3,5 Milyon Euro Teklif Etti(5/10)1

Süper Ligde Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriqi'in transferi için Fenerbahçe, Galatasaray ve Fransız temsilcisi Toulouse, tekliflerini verirken, Kosovalı oyuncunun fiyatı ile ilgili henüz anlaşma sağlanamadı. Galatasaray'ın da istediği Kosovalı golcü, transferi için öncelikle kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriqi, hangi takım olursa olsun Rizespor'un anlaşması durumunda kendisinin de karşı tarafa imza atacağını söyledi....

















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