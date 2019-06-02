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Fenerbahçe’de Soldado dönemi bitti! Veda etti

FENERBAHÇE’DE SOLDADO DÖNEMİ BİTTİ! VEDA ETTİ

İki yıldır Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu Soldoda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takıma veda etti.

Tarih : 02 Haziran 2019, 15:40
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Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'ye veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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