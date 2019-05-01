Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı lacivertli ekiple çıktığı 10 resmi maçta ne gol attı ne de asist yapabildi.

Sarı-Lacivertliler'in devre arası Beşiktaş'tan aldığı 28 yaşındaki gurbetçi yıldız, 9'u Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi'nde olmak üzere 10 maçta forma giydi ancak ne gol ne de asist katkısı verebildi.

Kaynak: haberinburada. ....