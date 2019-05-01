FENERBAHÇE’DE TOLGAY ARSLAN BEKLENTİLER ÇOK ALTINDA KALDI
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı lacivertli ekiple çıktığı 10 resmi maçta ne gol attı ne de asist yapabildi.
Sarı-Lacivertliler'in devre arası Beşiktaş'tan aldığı 28 yaşındaki gurbetçi yıldız, 9'u Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi'nde olmak üzere 10 maçta forma giydi ancak ne gol ne de asist katkısı verebildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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