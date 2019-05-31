FENERBAHÇE’DEN 40 MİLYON EUROLUK TARİHİ OPERASYON
Gelecek sezon için güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe Kulübü Elif Elmas, Miha Zajc, ve Jailson transferlerinden müthiş bir gelir elde etmeyi umuyor. Sarı lacivertli ekip bu transferler sonrasında 263 milyon TL'lik gelir elde etmeyi bekliyor.
Fenerbahçe Yönetimi bir yandan finansal krizden çıkmaya, bir yandan da tarihin en kötü sezonun izlerini silmeye çalışıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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