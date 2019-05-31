Gelecek sezon için güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe Kulübü Elif Elmas, Miha Zajc, ve Jailson transferlerinden müthiş bir gelir elde etmeyi umuyor. Sarı lacivertli ekip bu transferler sonrasında 263 milyon TL'lik gelir elde etmeyi bekliyor.