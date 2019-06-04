Fenerbahçe ile sözleşmesi biten futbolcu Neustadter'in Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşacağı belirtildi.

Rus Ligi'nde beklentilerinin altında bir sezon geçiren ve son dönemde ligde kalmayı garantileyen Dinamo Moskova'da teknik direktörü Dmitri Khokhlov'un Neustadter'i özel olarak istediği belirtildi.

Kaynak: haberinburada. ....