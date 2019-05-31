FENERBAHÇE’DEN BAŞAKŞEHİRLİ YILDIZLAR İÇİN ÇILGIN TRANSFER HAMLESİ!
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Visca ve İrfan Can için Başakşehir'e paket teklif sunacak.
Geride kalan kâbus sezonda yapılan yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de gündem Başakşehir'in sezona damga vuran yıldızları. . ....
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