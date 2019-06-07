FENERBAHÇE’DEN BERAT ALBAYRAK’A YANIT: 2010-2011 ŞAMPİYONU FENERBAHÇE’DİR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Trabzonspor formasını giyip “2010-2011 şampiyonunun forması“ açıklamasının ardından Fenerbahçe Kulübü sert bir açıklama yayınladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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