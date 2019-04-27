Süper Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, kötü bir seriye imza attı. Sarı-lacivertli takım üst üste 10 maçta da geriye düştü.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, kötü bir seriye imza attı. Sarı-lacivertli takım son 10 Süper Lig maçında da ilk golü yiyen taraf oldu....



































