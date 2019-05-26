Fenerbahçe’Den Transfer Paketi! Başakşehir’Den 4 İsim
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Fenerbahçe’den Transfer Paketi! Başakşehir’den 4 İsim

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER PAKETİ! BAŞAKŞEHİR’DEN 4 İSİM

Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 21:20
Puan Ver : Fenerbahçe’Den Transfer Paketi! Başakşehir’Den 4 İsim(7/10)3

Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. . ....

















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