FENERBAHÇELİ NEUSTADTER’DEN VEDA PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile oynayarak sezonu kapatacağı maç öncesinde sarı lacivertli ekip ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan savunma oyuncusu Neustadter veda paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe'de Valbuena'nın ardından Roman Neustadter de sarı-lacivertli takıma veda etti. . ....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı
- Atatürk’Ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!
- Gazeteci Sabahattin Önkibar’A Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı
- Yolcuların Kapıdan Sarktığı Tehlikeli Yolculuk Kamerada!
- 1915 Çanakkale Köprüsü Asya Kule Kesonu 24 Saatte Batırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
- Theresa May’İn Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti’Nin Olası Yeni Lider Adayları
Bu Haberle İlgili Yorumlar