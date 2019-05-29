Fenerbahçe için kötü geçen sezonda ayakta kalan isimlerden olan Soldado, Instagram'dan kolilenmiş paketleri paylaşarak ayrılık sinyalini verdi. Hatırlanacağı gibi sarı lacivertli ekipte oynayan Valbuena sezon biter bitmez Olympiakos'a imza atmıştı.