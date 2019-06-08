Arsenal'de menajer Unai Emery ile yaşadığı sorunlardan dolayı Londra'dan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil için yine ve yeniden Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi. Mesut Özil'in düğününe katılan Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın arından sarı-lacivertli taraftarlar, Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tutarken, “#AcunAbiMesutuFenereGetir“ hashtaghi bir anda Türkiye Twitter gündemine girdi.

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